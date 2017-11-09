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9 ноя 2017

Lada XRAY получила новую комплектацию

Lada XRAY получила новую комплектацию
Автор фото: фирма-производитель

Приподнятый хэтчбек Lada XRAY получил новый пакет опций для базовой комплектации Optima. Он включает в себя кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик.

Пакет, который называется Air Conditioner, для Lada XRAY с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач обойдется в 25 000 руб. То есть машина будет стоить 624 900 рублей. Ранее кондиционер и охлаждаемый «бардачок» присутствовали в более богато оснащенном пакете опций Advanced, с ним XRAY стоит 660 тысяч рублей.

Базовая комплектация включает в себя две подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, светодиодные дневные ходовые огни, систему вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, сигнализацию, регулируемое по высоте сиденья водителя, аудиосистему с 4 динамиками, USB и AUX входами и Bluetooth, атермальное остекление.

Всего для Lada предусмотрено 12 вариантов комплектаций (с учетом различных пакетов опций, моторов и трансмиссий) по цене от 599 900 рублей за Optima до 830 900 рублей за топовую версию Exclusive.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВАЗ

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