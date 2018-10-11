Автомобильный портал Motorpage
11 окт 2018

Первые Lada Xray Cross уже сошли с конвейера

Первые Lada Xray Cross уже сошли с конвейера
Автор фото: фирма-производитель

11 октября АвтоВаз начал серийный выпуск Lada Xray модификации Cross. Дилеры ждут машины в своих салонах

В сравнении с «городской» модификацией Xray автомобиль имеет повышенную проходимость. Дорожный просвет составляет 215 мм – на 20 мм выше. Кроме этого, машина имеет усиленный подрамник и подвеску, ряд других конструктивных изменений.

Испытания прототипов проводились в реальных условиях бездорожья в регионах Сибири и Юга России. Для внедорожных тестов использовали 80 прототипов. В результате все системы и конструктивные решения автомобиля были признаны соответствующими назначению транспортного средства и российским реальным условиям.

Одна из новинок автомобиля - система LADA Ride Select, позволяющая выбрать настройки для различных условий движения и преодоления препятствий.

Цены на новую топовую модель линейки АвтоВаза и предлагаемые комплектации пока не озвучиваются. Дилеры собираются представить полную информацию вместе с началом продаж.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
CarsWeek, ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada XRAY Cross

Lada XRAY Cross: только передний привод и внедорожный клиренс

23 июля 2018

АвтоВАЗ отзывает более 7000 Lada XRAY

27 июня 2018
Lada XRAY

У Lada XRAY появится новая базовая версия

15 июня 2018
Lada XRAY CROSS

АвтоВАЗ начал тесты Cross-версии хэтчбека XRAY

20 февраля 2018
Lada XRAY

АвтоВАЗ представил Lada XRAY 2018 модельного года

06 февраля 2018
Lada XRAY

Lada XRAY получила новую комплектацию

09 ноября 2017

 Новости Lada XRay

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Rolls-Royce Phantom - rolls-royce phantom 2018 вид спереди Тест драйв
08 октября 2018

Rolls-Royce Phantom
"Ну как спорить с тем, что Rolls-Royce Phantom – лучший автомобиль в мире?"
KIA Sorento - kia sorento prime 2018 спутник для дальних орбит
Тест драйв
05 октября 2018

KIA Sorento
"Спутник для дальних орбит"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны
Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"
KIA Cee'd - kia seed 2019 начал задавать стандарты в классе
Тест драйв
01 октября 2018

KIA Cee'd
"Удивил так удивил: KIA Ceed начал задавать стандарты в классе"

Написано новостей:

2 2 0 2 3