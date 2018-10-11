Первые Lada Xray Cross уже сошли с конвейера

11 октября АвтоВаз начал серийный выпуск Lada Xray модификации Cross. Дилеры ждут машины в своих салонах

В сравнении с «городской» модификацией Xray автомобиль имеет повышенную проходимость. Дорожный просвет составляет 215 мм – на 20 мм выше. Кроме этого, машина имеет усиленный подрамник и подвеску, ряд других конструктивных изменений.

Испытания прототипов проводились в реальных условиях бездорожья в регионах Сибири и Юга России. Для внедорожных тестов использовали 80 прототипов. В результате все системы и конструктивные решения автомобиля были признаны соответствующими назначению транспортного средства и российским реальным условиям.

Одна из новинок автомобиля - система LADA Ride Select, позволяющая выбрать настройки для различных условий движения и преодоления препятствий.

Цены на новую топовую модель линейки АвтоВаза и предлагаемые комплектации пока не озвучиваются. Дилеры собираются представить полную информацию вместе с началом продаж.