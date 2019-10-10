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10 окт 2019

Анонсирован последний Lamborghini

Анонсирован последний Lamborghini
Автор фото: фирма-производитель

Нет, это не последний автомобиль в истории марки, но последний спорткар, который будет оснащен двигателем V12

Об отправке семейства Aventador и атмосферного 6,5-литрового V12 в историю заговорили уже достаточно давно. Кроме того, на последнем автосалоне в Женеве эту тему затронул технический шеф компании Маурицио Реджиани. Однако, представленный во Франкфурте Sian ею определенно не стал, ибо оснащен гибридной силовой установки.

Является ли это основанием для предположения, что Lamborghini все еще готовит нечто особенное?  Да, безусловно, тем более, что сравнительно недавно на форуме  McLaren Life появился пост одного из пользователей, который утверждает, что Lamborghini уже построила экстремально мощный Aventador с 12-цилиндровым атмосферником. Более того, он якобы даже его уже заказал, а именоваться особая версия будет Aventador SVR.  По данным этого же самого пользователя, супер-Aventador выпустят в количестве 40 экземпляров, поставки начнутся только в 2021 году, и при этом ни на одном из суперкаров нельзя будет выехать на дорогу: предназначены они якобы только для трека. Двигатель же ради гипотетического Aventador SVR форсируют до впечатляющих 830 л.с.

При написании новости использовалась информация:
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