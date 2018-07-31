Несмотря на то, что Lamborghini и Porsche входят в состав концерна Volkswagen AG, между ними уже давно идет борьба за лучший круг среди серийных моделей на Северной Петле Нюрбургринга

В 2015 году Lamborghini Aventador LP 750-4 SV прошел знаменитую трассу меньше чем за семь минут, через год Lamborghini Huracan Parfomance установил новый рекорд прохождения Северной петли — 6 минут 52,01 секунды. Но в сентябре прошлого года Porsche 911 GT2 RS побил это время, пройдя круг за 6 минут 47,3 секунды. Тогда казалось, что это рекорд не будет побит долгое время.

Но самолюбие итальянцев было задето, потому тут же начались разработки спецверсии Lamborghini Avetador SVJ. На прошлой неделе закамуфлированному суперкару под управлением заводского пилота-испытателя Марко Мапелли удалось пройти круг за 6 минут 44,97 секунды.

При подготовке новой версии в Lamborghini уделили особое внимание снижению массы, в итоге отношение массы к мощности на суперкаре составляется 1,98 кг/л.с. Модель оснащена активной аэродинамической системой Lamborghini ALA 2.0 с перенаправлением воздушных потоков для лучшей управляемости и увеличения прижимной силы.

При разработке суперкара инженеры проанализировали большое количество гидродинамических моделей, что позволило им оптимизировать показатели системы ALA. Для создания более высокой прижимной силы была произведена полная переработка активных и пассивных систем управления динамикой Aventador.

Lamborghini Aventador SVJ получил модернизированные системы полного привода, рулевого управления задними колесами и электронной системы поддержания курсовой устойчивости (ESC).

Официальная премьера Lamborghini Aventador SVJ состоится в августе этого года. Ну а мы, пожалуй, дождемся ответного хода Porsche.

