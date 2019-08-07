Lamborghini задержит выпуск нового Aventador

Компания Lamborghini испытывает трудности с разработкой флагманской модели. Противоречия с материнской компанией Audi привели к переносу дебюта. Первоначально суперкар планировали показать в 2020 году, затем в 2021-м, потом в 2022-м, а сейчас речь идёт уже о 2024 годе

Экология опять во всем виновата. Как сообщают западные СМИ, Volkswagen Group якобы не хочет вкладываться в адаптацию 6,5-литрового V12 к ужесточающимся экологическим стандартам и предлагает заменить атмосферный мотор гибридной силовой установкой с 4,0-литровым V8 в основе.

В свою очередь, руководитель Lamborghini Стефано Доменикали выступает за сохранение атмосферного V12: итальянец объяснял, что уложиться в экологические нормы поможет электрификация и отказываться от двенадцатицилиндрового двигателя собственной разработки компания не будет.