Lamborghini готовит серию внедорожников после успеха Huracan Sterrato

Lamborghini приняла решение расширить проект по созданию эксклюзивных и нестандартных моделей после успеха внедорожного купе Huracan Sterrato и трекового Huracan STO. Как отметил директор по продажам и маркетингу бренда Федерико Фосклини, итальянская компания хочет удивить своих клиентов необычными решениями

По словам топ-менеджера, рынок положительно воспринял идею нестандартных модификаций. В частности, рассматривается обновленная версия Huracan Sterrato, а также выпуск ограниченных серий на базе кроссовера Urus и флагманского гибридного суперкара Revuelto.

Дополнительно компания расширит пакеты персонализации, делая ставку на индивидуальные заказы. К примеру, для моделей Revuelto и будущего преемника Huracan предложат 400 вариантов окраски кузова.