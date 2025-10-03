Автомобильный портал Motorpage
3 окт 2025

Lamborghini готовит серию внедорожников после успеха Huracan Sterrato

Lamborghini готовит серию внедорожников после успеха Huracan Sterrato
Автор фото: фирма-производитель

Lamborghini приняла решение расширить проект по созданию эксклюзивных и нестандартных моделей после успеха внедорожного купе Huracan Sterrato и трекового Huracan STO. Как отметил директор по продажам и маркетингу бренда Федерико Фосклини, итальянская компания хочет удивить своих клиентов необычными решениями

По словам топ-менеджера, рынок положительно воспринял идею нестандартных модификаций. В частности, рассматривается обновленная версия Huracan Sterrato, а также выпуск ограниченных серий на базе кроссовера Urus и флагманского гибридного суперкара Revuelto.

Дополнительно компания расширит пакеты персонализации, делая ставку на индивидуальные заказы. К примеру, для моделей Revuelto и будущего преемника Huracan предложат 400 вариантов окраски кузова.

При написании новости использовалась информация:
autocar

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lamborghini Fenomeno (2026)

Lamborghini Fenomeno продлил жизнь мотору V12

29 августа 2025
Lamborghini Diablo V-12 Pacchetto Titano

Рестомод Lamborghini Diablo получил трековую версию

14 августа 2025
Zacoe Lamborghini Revuelto

Zacoe сделал из Lamborghini Revuelto злодейский автомобиль

07 августа 2025
Lamborghini Urus 2019 вид спереди

Lamborghini отказывается от полностью электрического Urus

09 июля 2025
Lamborghini Revuelto

Lamborghini готовит премьеру самого мощного суперкара в своей истории

25 июня 2025
Lamborghini Temerario (2025)

Lamborghini называет синтетическое топливо спасением для ДВС

24 июня 2025

 Новости Lamborghini

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард
Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм
Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 1 8