Автомобильный портал Motorpage
14 авг 2025

Рестомод Lamborghini Diablo получил трековую версию

Рестомод Lamborghini Diablo получил трековую версию
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания Eccentrica представила особую трековую версию своего рестомода Lamborghini Diablo под названием V-12 Pacchetto Titano

Отмечается, что инженеры Eccentrica смогли значительно снизить массу за счет кузовных панелей из карбона. Сзади появилось крупное антикрыло, а спереди развитый сплиттер. Обут автомобиль в шины Pirelli Trofeo R. Кованые колесные диски размером 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади дополнены карбоновыми вставками.

Кроме этого, автомобилю перенастроили подвеску под более агрессивный вид езды, обновили программное обеспечение, что позволило снизить время отклика при нажатии педали газа, и установили новую тормозную систему Brembo с большим количеством каналов охлаждения.

Силовой агрегат остался прежним. Атмосферный 5,7-литровый V12 выдает 542 л.с. и 442 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с кастомной 6-ступенчатой механической коробкой передач, которая передает крутящий момент на заднюю ось.
 

При написании новости использовалась информация:
topgear

Комментарии к новости

Последние новости

...
Zacoe Lamborghini Revuelto

Zacoe сделал из Lamborghini Revuelto злодейский автомобиль

07 августа 2025
Lamborghini Urus 2019 вид спереди

Lamborghini отказывается от полностью электрического Urus

09 июля 2025
Lamborghini Revuelto

Lamborghini готовит премьеру самого мощного суперкара в своей истории

25 июня 2025
Lamborghini Temerario (2025)

Lamborghini называет синтетическое топливо спасением для ДВС

24 июня 2025

В Нидерландах продают этот Lamborghini Revuelto с уникальным цветом кузова

07 мая 2025
Mansory Lamborghini Revuelto

Mansory представила Lamborghini Revuelto в ультрасовременном тюнинге Initiate

25 декабря 2024

 Новости Lamborghini

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS8 - gac gs8 hev (2025) битва за гибрид Тест драйв
08 августа 2025

GAC GS8
"Битва за гибрид"
Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) сила притяжения
Тест драйв
01 августа 2025

Hongqi H6
"Сила притяжения"
Geely Preface - geely preface (2024) тем, кто любит седаны и экраны
Тест драйв
25 июля 2025

Geely Preface
"Тем, кто любит седаны и экраны"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 3 1