Рестомод Lamborghini Diablo получил трековую версию

Итальянская компания Eccentrica представила особую трековую версию своего рестомода Lamborghini Diablo под названием V-12 Pacchetto Titano

Отмечается, что инженеры Eccentrica смогли значительно снизить массу за счет кузовных панелей из карбона. Сзади появилось крупное антикрыло, а спереди развитый сплиттер. Обут автомобиль в шины Pirelli Trofeo R. Кованые колесные диски размером 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади дополнены карбоновыми вставками.

Кроме этого, автомобилю перенастроили подвеску под более агрессивный вид езды, обновили программное обеспечение, что позволило снизить время отклика при нажатии педали газа, и установили новую тормозную систему Brembo с большим количеством каналов охлаждения.

Силовой агрегат остался прежним. Атмосферный 5,7-литровый V12 выдает 542 л.с. и 442 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с кастомной 6-ступенчатой механической коробкой передач, которая передает крутящий момент на заднюю ось.

