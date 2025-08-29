Автомобильный портал Motorpage
29 авг 2025

Lamborghini Fenomeno продлил жизнь мотору V12

Lamborghini Fenomeno продлил жизнь мотору V12
Автор фото: фирма-производитель

Это самый мощный серийный Lamborghini за всю историю марки. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой с мотором V12, который останется в моторной гамме итальянской марки еще на несколько лет, прежде чем его заменит более экологичный двигатель

Фактически Fenomeno является спецверсией Revuelto, но с важными изменениями. Модель получила иную подвеску, карбон-керамические тормоза, оригинальные колесные диски и новую электронику. Инженеры оснастили автомобиль датчиками, отслеживающими продольные, поперечные и вертикальные ускорения. Информация напрямую поступает в блоки управления стабилизацией и тормозами, что делает управление еще отзывчивее. Маттео Ортенци, отвечающий за линейку V12, не скрывает, что Fenomeno задумывался как «более динамичная версия Revuelto». Заявленный разгон до «сотни» – 2,4 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч.

Но, пожалуй, самая важная новость касается не только Fenomeno, а всей марки в целом. Жизнь культового V12 официально продлена далеко за 2030 год. Благодаря гибридной системе Lamborghini не собирается отказываться от двигателя, ставшего визитной карточкой бренда. И если верить словам Ортенци, нас ждет еще не один «заряженный» суперкар на базе этой архитектуры.

