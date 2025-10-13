Lamborghini отказалась от электромобилей ради гибридов

Lamborghini пересматривает курс по электрификации и откладывает выпуск своего первого электромобиля на неопределенный срок. Вместо этого бренд сосредоточится на развитии линейки подключаемых гибридов

Глава компании Стефан Винкельманн заявил, что в ближайшие годы Lamborghini не будет выпускать полностью электрические модели. По его словам, клиенты марки не воспринимают EV как альтернативу бензиновым моделям. Также он добавил, что серийная версия электрического концепта Lanzador выйдет на рынок в виде гибрида PHEV.

Решение связано с падением мирового спроса на электромобили, а также с успешными продажами гибридных моделей Revuelto и Urus SE. Винкельманн отметил, что переход на PHEV станет стратегическим шагом, который позволит снизить выбросы CO2 без потери “фирменного характера машин”.

Бренд не намерен расставаться и с двигателем V12, который продолжит выпускаться после 2030 года. Следующее поколение кроссовера Urus, запланированное к выходу в 2029 году, также получит гибридную силовую установку.

