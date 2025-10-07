Автомобильный портал Motorpage
7 окт 2025

Lamborghini представила концепт Manifesto. Вот так будут выглядеть новые суперкары итальянской марки

Автор фото: фирма-производитель

В честь 20-летия дизайн-центра Centro Stile Lamborghini представила концепт Manifesto, который призван показать, каким может быть облик суперкаров марки в ближайшие десятилетия

Проект был создан под руководством дизайнера Митьи Боркерта. Внешний облик Manifesto в узнаваемой стилистике бренда, но выделяется более выраженным «акульим носом», Y-образной оптикой как у Fenomeno, массивным задним диффузором и необычной стеклянной крышей с двойным куполом. Примечательно, что дверей у концепта нет, а это значит, что, по задумке, доступ в салон открывается через откидывающийся стеклянный купол.

Серийной версии Manifesto не стоит ожидать. Вероятно, часть дизайнерских решений мы увидим в других моделях бренда.

При написании новости использовалась информация:
autoweek

