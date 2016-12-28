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28 дек 2016

Кроссовер Lamborghini Urus станет самой уникальной моделью компании

Кроссовер Lamborghini Urus станет самой уникальной моделью компании
Автор фото: неткаршоу.ком

Британское издание «Autocar» со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что итальянская компания Lamborghini определилась с количеством гибридных автомобилей в своем модельном ряду.

По словам собеседника издания, главы отдела исследований и развития итальянского автопроизводителя Маурицио Реджиани, гибридная линейка Lamborghini будет представлена только одним автомобилем – единственным и пока еще не вышедшим кроссовером Urus. Таким образом, этот автомобиль станет не только первым кроссовером за всю историб итальянского бренда, но и первым «гибридом». К сожалению, какой именно гибридный двигатель получит серийный Urus, пока не сообщается.

Напомним, что в настоящее время компания активного готовится к началу серийного производства Lamborghini Urus. Так, новинка должна встать на конвейер завода в Сант-Агате-Болоньезе, для чего сборочные линии предприятия придется модернизировать. По предварительным данным, выпуск этой модели начнется только в 2018 году.

Стоит отметить, что ранее руководство Lamborghini планировало организовать сборку кроссовера на мощностях завода Volkswagen в Германии, где уже выпускаются его соплатформенники Audi Q7, VW Touareg и Porsche Cayenne. Однако правительство Италии предоставило автопроизводителю ряд налоговых льгот на общую сумму в 80 млн евро, чтобы Urus выпускался на родине.

«Внешне Urus будет чистокровным Lamborghini без каких-либо компромиссов. Кроме того, модель получит турбированный силовой агрегат, поскольку кроссоверу важен хороший крутящий момент. Для спорткаров мы сохраним атмосферные двигатели, поскольку это именно то, что нужно для моделей подобного класса. Это лучший выбор», -заявил Реджиани.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News, Autocar, Коммерсантъ

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