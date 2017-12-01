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1 дек 2017

Lamborghini назвала дату премьеры своего кроссовера

Lamborghini назвала дату премьеры своего кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborhgini опубликовала видеоролик, посвященный своему первому в истории кроссоверу Urus. В нем показаны элементы дизайна автомобиля, а также то как шел к созданию облика машины шеф-дизайнер компании Митя Боркерт.

Судя по всему в стилистике будут превалировать элементы нынешних и будущих суперкаров компании, однако, Боркерт постоянно сверяется с изображениями легендарного внедорожника Lamborghini LM002, так что какие-то элементы могут быть позаимствованы и у него. Премьера машины намечена на 4 декабря этого года.

Кроссовер получит 4-литровый турбодвигатель V8 мощностью 650 л.с. (максимальный крутящий момент — 850 Нм). При этом вес кроссовера составит 2154 килограмма. Разгон до 100 км/ч у кроссовера займет 3,7 секунды. Для сравнения: быстрейшие на сегодня Bentley Bentayga и Porsche Cayenne Turbo S проделывают это упражнение за 4,1 секунды. Максимальная скорость Lamborghini Urus превысит 300 км/ч.

Позднее кроссовер должен получить гибридную версию, причем ранее представители компании говорили о том, что Urus останется единственным гибридом компании. Мощность силовой установки данной версии неизвестна.

Lamborghini Urus получит полноприводную трансмиссию с шестью вариантами работы управляющей электроники: Sabbio («Песок»), Strada («Шоссе»), Sport («Спорт»), Corsa («Гонка»), Terre («Грунт») и Neve («Снег»).
 

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Lamborghini

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