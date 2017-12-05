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5 дек 2017

Lamborghini представила свой первый в истории кроссовер

Lamborghini представила свой первый в истории кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini официально представила свой первый в истории кроссовер, который получил имя Urus. Итальянцы говорят о том, что с его появлением в истории компании открыта новая веха.

Дизайн кроссовера во многом пересекается с одноименным концептом, который Lamborghini показала несколько лет назад. Та же ниспадающая линия крыши, резкие острые грани… Глава Lamborghini Стефано Доминекалли говорит о том, что Urus полностью соответствует ДНК компании, которая прежде выпускала только суперкары (тракторы, естественно, не в счет). Узкие хищные фары, крупные соты радиаторной решетки, огромные воздухозаборники в бампере... Да, сходство с суперкарами есть. Правда, есть одно отличие: у Urus, в отличии от спортивных моделей Lamborghini двигатель расположен спереди.

Это 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 650 л.с. Это действительно делает Lamborghini Urus самым мощным кроссовером в мире, не зря же в компании даже сегмент новый ему придумали — SSUV , Super-SUV. До 100 км/ч он разгоняется за 3,6 секунды (на полсекунды быстрее соплатформенных Bentley Bentayga и Porsche Cayenne Turbo S), до 200 км/ч за 12,5 секунды, а его максимальная скорость равна 305 км/ч. Впрочем, есть еще Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 717-сильным двигателем, который должен тратить на разгон до «сотни» 3,5 секунды. Но это американцам еще придется доказать.

Машина, естественно, полноприводная с активным задним дифференциалом, изменяющим вектор тяги, также в его активе подруливающая задняя подвеска. Конечно, ни о каком покорении бездорожья на Lamborghini Urus и говорить не приходится, но в активе системы управления электроникой есть два режима, которые должны помочь вне дорог с твердым покрытием: Sabbia (песок) и Terra (грунт). Но чаще всего водитель будет оперировать основными четырьмя: Strada (дорога), Sport, Corsa (гонка) и Neve (снег). Кстати, внедорожные режимы можно будет получить только доплатив за внедорожный пакет, который включает в себя еще и скошенные бамперы, увеличивающие углы съезда и въезда.

Интерьер у Lamborghini Urus — космический. Здесь сплошные дисплеи. Один выполняет роль приборной панели, еще два расположены на центральной консоли. Роднит кроссовер с суперкарами и кнопка запуска двигателя: она расположена на центральном тоннеле под красной крышкой. Вокруг нее сосредоточены кнопки управления 8-ступенчатым «автоматом» ZF. Второй ряд у Lamborghini Urus может быть как трехместным, так и двухместным, с двумя раздельными спортивными креслами. Ах, да — еще Urus самый грузовместительный. Объем его багажника варьируется от 616 до 1596 литров.

Продажи Lambprghini Urus стартуют следующей весной по всему миру, включая Россию. Цена не самая демократичная — 15,2 миллиона рублей, примерно столько же стоит Bentley Bentayga W12 в базовой версии. Впрочем, Lamborghini не сомневается в успехе — российские дилеры принимают заказы уже на осень следующего года, квота на машины практически выбрана.

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