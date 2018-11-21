Lamborghini создает собственные гонки ради одного автомобиля

Концерн подготовил специальную версию автомобиля URUS для собственной гоночной серии, которая состоится в 2020 году

Стоит отметить, что монокубок создается исключительно для моделей Urus, которые будут в нем участвовать в разных исполнениях. Само по себе соревнование будет представлено в виде нескольких этапов, а трассы станут объединять в себе как асфальтовые автодромы, так и бездорожье.

Что касается подготовленного концепта, то автомобиль построен гоночным подразделением итальянского автопроизводителя Squadra Corse. Кроссовер получил карбоновый капот с воздухозаборниками, спойлер на крышке багажника, новую выхлопную систему.

Двигатель у гоночного кроссовера установлен такой же, как на серийной машине. В данном случае это бензиновый V8 объемом 4,0 л (мощность — 650 л.с., крутящий момент — 850 Нм). Динамические характеристики не сообщаются, но благодаря снижению веса они должны были стать выше. Снаряженная масса спортивного кроссовера снижена на 25%. Уменьшения веса достигли за счет удаления различных необязательных для спорт-прототипа «потребительских» систем и использования деталей из облегченных материалов.