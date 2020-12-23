Lamborghini Urus отзывают – могут сгореть

Если среди читателей Motorpage есть владельцы Urus, то эта информация для них, а еще двухсот других обладателей спортивных внедорожников

Да, ровно 270 машин официально отзываются производителем – для справки, это чуть ли не весь тираж автомобилей, проданных за 2019 и 2020 годы. Что же произошло? Как оказалось, из-за одной небольшой детальки автомобиль может загореться.

Поясняем, все дело в муфте топливопровода. Она произведена из некоего материала, который не обладает должной термоизоляцией. Высокие температуры приводят к ее деформации и утечке топлива, ну а здесь уже и возгорание рядом. В результате сервисных работ, которые будут бесплатными, на всех машинах заменят муфту.