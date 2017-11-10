Компания Lamborghini продолжает подогревать интерес к своему первому в истории кроссоверу, который получил имя Urus. Машину представят в декабре, а пока итальянцы в коротком видеотизере рассказали о специальном внедорожном режиме работы управляющей электроники.

Он получил название Sabbio («Песок» на итальянском) и предназначен для езды по песку. Итальянцы никогда не скрывали, что одним из основных рынков сбыта кроссовера станет Ближний Восток, местные богатые автовладельцы любят позажигать на своих автомобилях по пустыни.

Всего Lamborghini Urus будет иметь шесть режимов управления электронными системами. Помимо Sabbio, это Strada («Шоссе»), Sport («Спорт»), Corsa («Гонка»), Terre («Грунт») и Neve («Снег»).

Кроссовер получит четырехлитровый бензиновый V8 с двойным турбонаддувом. По словам разработчиков, такой агрегат позволит автомобилю с места набрать 100 км/ч всего за 4 секунды, что сделает его быстрейшей моделью в SUV-сегменте. Напомним, что на данный момент лидерство делят между собой BMW X6 М, Porsche Cayenne Turbo S и Bentley Bentayga. Также Urus получит гибридную силовую установку, причем эта модель будет единственным гибридом Lamborghini.