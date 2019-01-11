Lamborghini за зарплату

Прокатиться на спортивных автомобилях сейчас становится все более возможным. Они появляются в каршерингах и прокатных конторах. Конечно, теоретически, возможности имеют место быть, правда, заплатить за них придется очень высокую цену

Готовы ли вы отдать пару месячных зарплат за день владения Lamborghini Urus. Именно столько денег запрашивают в одной московской прокатной конторе. Точные цифры следующие - 88 тысяч рублей в сутки с залогом в 60 000 рублей. В стоимость проката включены: техническое обслуживание, страховка от ущерба, хищения или угона. Что касается суточного пробега, то клиенту доступны 250 километров.

Если вас смущают такие тарифы, то Вам могут предложить взять автомобиль на более долгий срок, что существенно понизит стоимость аренды. Например, при аренде на период от 14 до 29 дней за сутки придется выложить 64 тысячи рублей. Если же брать дорогостоящую машину на долгий период достаточно боязно, а денег хочется сэкономить, тогда можно оформить клубную карту прокатной конторы и суточная стоимость аренды снизится- с 88 до 78 тысяч рублей.