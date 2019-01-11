Автомобильный портал Motorpage
11 янв 2019

Lamborghini за зарплату

Lamborghini за зарплату

Прокатиться  на спортивных автомобилях сейчас становится все более возможным. Они появляются в каршерингах и прокатных конторах. Конечно, теоретически,  возможности имеют место быть, правда, заплатить за них придется очень высокую цену

Готовы ли вы отдать пару месячных зарплат за день владения Lamborghini Urus. Именно столько денег запрашивают в одной московской прокатной конторе. Точные цифры следующие - 88 тысяч рублей в сутки с залогом в 60 000 рублей. В стоимость проката включены: техническое обслуживание, страховка от ущерба, хищения или угона. Что касается суточного пробега, то  клиенту доступны 250 километров.

Если вас смущают такие тарифы, то Вам могут предложить взять автомобиль на более долгий срок, что существенно понизит стоимость аренды. Например, при аренде на период от 14 до 29 дней за сутки придется выложить 64 тысячи рублей. Если же брать дорогостоящую машину на долгий период достаточно боязно, а денег хочется сэкономить, тогда можно оформить клубную карту прокатной конторы и суточная стоимость аренды снизится-  с  88 до 78 тысяч рублей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Авторамблер, motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lamborghini Urus

Lamborghini создает собственные гонки ради одного автомобиля

21 ноября 2018
Lamborghini Urus

Lamborghini представила свой первый в истории кроссовер

05 декабря 2017
Lamborghini Urus

Lamborghini назвала дату премьеры своего кроссовера

01 декабря 2017
Lamborghini Urus

Рассекречены характеристики Lamborghini Urus

24 ноября 2017
Lamborghini Urus

Рассекречен облик кроссовера Lamborghini Urus

23 ноября 2017
Lamborghini Urus

Рассекречен интерьер первого кроссовера Lamborghini

20 ноября 2017

 Новости Lamborghini Urus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Emgrand 7 - geely emgrand 7 2019 от простого к сложному Тест драйв
10 января 2019

Geely Emgrand 7
"От простого к сложному"
Volvo XC40 - volvo xc40 2018 сквозь призму скандинавских ценностей
Тест драйв
08 января 2019

Volvo XC40
"Volvo XC40 сквозь призму скандинавских ценностей"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 : высота
Автопутешествия
03 января 2019

Land Rover Discovery
"Высота"
Audi SQ5 - audi sq5 3.0 tfsi 2018 : спорт в комфортном режиме
Тест драйв
31 декабря 2018

Audi SQ5
"Audi SQ5: спорт в комфортном режиме"

Написано новостей:

2 2 5 4 5