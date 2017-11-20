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20 ноя 2017

Рассекречен интерьер первого кроссовера Lamborghini

Рассекречен интерьер первого кроссовера Lamborghini

В сети появилась первая фотография интерьера первого кроссовера Lamborghini, который получил имя Urus. Фотография сделана на одном из автомобилей предсерийной серии на заводе компании в итальянской Санта-Агате.

В интерьере чувствуется влияние эргономистов Audi, которой принадлежит Lamborghini. Приборная панель у Urus, естественно виртуальная.На центральной консоли расположено два сенсорных экрана: верхний узкий, чуть ниже большой для управления большинством второстепенных функций автомобиля.

Ниже находится переключатель режимов работы всей электроники, отвечающей за движение. Режимов шесть: Sabbio («Песок»), Strada («Шоссе»), Sport («Спорт»), Corsa («Гонка»), Terre («Грунт») и Neve («Снег»).

Кроссовер получит четырехлитровый бензиновый V8 с двойным турбонаддувом. По словам разработчиков, такой агрегат позволит автомобилю с места набрать 100 км/ч всего за 4 секунды, что сделает его быстрейшей моделью в SUV-сегменте. Напомним, что на данный момент лидерство делят между собой BMW X6 М, Porsche Cayenne Turbo S и Bentley Bentayga. Также Urus получит гибридную силовую установку, причем эта модель будет единственным гибридом Lamborghini.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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