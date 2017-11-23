Премьера первого в истории кроссовера Lamborghini, который получил имя Urus, все ближе: его покажут в конце этого года. Пока же итальянцы дразнят публику серией коротких видео, в котором кроссовер показан в разных стихиях.

В ролике, где кроссовер штурмует повороты гоночной трассы впервые мелькнули фрагменты интерьера машины, а также изображение кроссовера на экране информационно-развлекательной системы. Учитывая, что обычно на такой графике довольно точно изображается машина, можно сказать, что это первое официальное изображение будущей новинки.

Судя по всему, кроссовер будет очень сильно напоминать одноименный концепт. Однако у него есть и ряд отличий. Например, машина будет иметь покатую крышу, плавно ниспадающую к задней части, что делает Urus похожим на BMW X6. Иным будет и аэродинамический обвес кроссовера.

Кроссовер получит четырехлитровый бензиновый V8 с двойным турбонаддувом. По словам разработчиков, такой агрегат позволит автомобилю с места набрать 100 км/ч всего за 4 секунды, что сделает его быстрейшей моделью в SUV-сегменте. Напомним, что на данный момент лидерство делят между собой BMW X6 М, Porsche Cayenne Turbo S и Bentley Bentayga. Также Urus получит гибридную силовую установку, причем эта модель будет единственным гибридом Lamborghini.