Автомобильный портал Motorpage
24 ноя 2017

Рассекречены характеристики Lamborghini Urus

Рассекречены характеристики Lamborghini Urus
Автор фото: фирма-производитель

Представители компании Lamborghini раскрыли технические характеристики кроссовера Urus, официальная премьера которого состоится в конце декабря этого года. Машина должна стать самой динамичной в классе и, вероятнее всего, самой быстрой в сегменте SUV.

Кроссовер получит 4-литровый турбодвигатель V8 мощностью 650 л.с. (максимальный крутящий момент — 850 Нм). При этом вес кроссовера составит 2154 килограмма. Разгон до 100 км/ч у кроссовера займет 3,7 секунды. Для сравнения: быстрейшие на сегодня Bentley Bentayga и Porsche Cayenne Turbo S проделывают это упражнение за 4,1 секунды. Максимальная скорость Lamborghini Urus превысит 300 км/ч.

Позднее кроссовер должен получить гибридную версию, причем ранее представители компании говорили о том, что Urus останется единственным гибридом компании. Мощность силовой установки данной версии неизвестна.

Lamborghini Urus получит полноприводную трансмиссию с шестью вариантами работы управляющей электроники: Sabbio («Песок»), Strada («Шоссе»), Sport («Спорт»), Corsa («Гонка»), Terre («Грунт») и Neve («Снег»).

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motor Trend

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lamborghini Urus

Рассекречен облик кроссовера Lamborghini Urus

23 ноября 2017
Lamborghini Urus

Рассекречен интерьер первого кроссовера Lamborghini

20 ноября 2017
Lamborghgini Urus

Lamborghini Urus получит спецрежим для езды по пескам

10 ноября 2017
Lamborghini

Lamborghini начала сборку кроссоверов Urus

19 октября 2017

Lamborghini Urus представят в декабре

23 июня 2017
Lamborghini Urus

Стала известна мощность Lamborghini Urus

16 мая 2017

 Новости Lamborghini Urus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 скромное обаяние Тест драйв
24 ноября 2017

Mitsubishi ASX
"Скромное обаяние"
Audi A6 - audi a6 2015 ума палата
Тест драйв
22 ноября 2017

Audi A6
"Ума палата"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 запас прочности
Тест драйв
21 ноября 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Запас прочности"
Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои
Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"

Написано новостей:

2 0 1 8 7