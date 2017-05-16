Глава компании Lamborghini Стефано Доменикали подтвердил информацию о том, что первый в истории кроссовер этой марки получит двигатель мощностью 650 л.с.

Он не стал вдаваться в подробности, но, вероятнее всего, речь идет о двигателе объемом 4 л с двойным турбонаддувом. Ранее представители итальянской компании говорили о том, что разгон до 100 км/ч у Lamborghini Urus должен занимать не более 4 с, что делает его прямым соперником нынешних самых динамичных кроссоверов: Porsche Cayenne Turbo S и Bentley Bentyaga.

Кроме бензиновой версии у Lamborghini Urus будет и гибридная силовая установка. Никаких технических подробностей о ней нет. Известно лишь, что Urus будет единственной моделью Lamborghini (по крайней мере в обозримом будущем), которая получит «зеленые» технологии.

Сборка первых экземпляров Lamborghini Urus началась в апреле этого года. Однако, речь идет об «отладочных» экземплярах. Серийная же версия кроссовера будет представлена ближе к концу года. Lamborghini хочет собирать до трех тысяч Urus в год.