Компания Browler несколько десятилетий создает внедорожники для участия в ралли-рейдах. Теперь британцы решились на создание своей первой модели, которой будет разрешен выезд на дороги общего пользования

По единственному тизеру, который стал анонсом будущей новинки, сделать какие-либо выводы сложно. Видно, что машина сделана на базе Land Rover Defender и имеет светодиодную переднюю оптику. В компании заявили, что внедорожник получит бензиновый двигатель V8 мощностью более 400 л.с.

В Browler говорят, что машина будет построена на платформе собственной разработки компании, которая называется CSP (Cross Selector Platform). Она подразумевает использование унифицированных модульных подсистем и компонентов, позволяющих создавать автомобили с разной колесной формулой, включая 6x6.

В прошлом году Browler представил концепт внедорожника на платформе CSP. По словам представителей компании машина предназначена для сил правопорядка, пограничников, таможенников и гуманитарных миссий. Впрочем, судя по всему, ни одного заказа на машину в компании так и не получили.