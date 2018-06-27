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27 июн 2018

Defender из фильма о Джеймсе Бонде продадут с молотка

Defender из фильма о Джеймсе Бонде продадут с молотка
Автор фото: Boham's

Бондиане уже несколько десятков лет, но интерес к этому фильму колоссальный. У фанатов выдалась редкая возможность приобрести в коллекцию уникальный автомобиль, принимавший участие в съемках.

Речь идет не о бутафорском или рекламном автомобиле, а о самом настоящем Land Rover Defender, строительством которого занимались специалисты отделения SVO и ателье Bowler. Машина принимала участие в съемках фильма «Спектр» (на ней злодеи преследовали Бонда). Всего таких автомобилей было построено 10, но, судя по всему, съемки пережили не все из них.

Внедорожник называется Land Rover Defender SVX ‘Spectre’ 4x4 Utility. Построен он на базе серийного Land Rover Defender 110. В ателье Bowler, которое готовит автомобили для ралли-рейдов, установили на внедорожник гоночные амортизаторы и пружины Bilstein, а также 37-дюймовые колеса с внедорожной резиной. В салоне установлены сиденья Recaro. Кроме того, внедорожник имеет внутренний и внешний каркасы безопасности.

Мощность стандартного турбодизеля была увеличена с 122 до 187 л.с. Была усилена коробка передач.

Внедорожник будет выставлен на торги аукционного дома Bohams. Ориентировочная цена 220-250 тысяч фунтов стерлингов, то есть порядка 18-20 миллионов рублей.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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