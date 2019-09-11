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11 сен 2019

Defender возродился

Defender возродился
Автор фото: фирма-производитель

Пожалуй, пора и нам присоединиться к всеобщему хайпу и рассказать вам о новом Land Rover Defender. Рассказать действительно есть о чем, так как новый Defender создавался с чистого листа

Разговоры о дизайне в этот раз мы опустим, скажем, лишь, что узнаваемая квадратность сохранилась. Куда интереснее будет поговорить о технике, так как ни одной унифицированной детали с предшественником у нового «Дэфа» нет. Общей является лишь философия вседорожного автомобиля для эксплуатации в любых условиях.

Для начала- конструктив.  Автомобиль получил несущий кузов, рама ушла в прошлое вместе с предшественником.  Машина построена на сделанной из алюминия платформе D7x — это «тележка» от Discovery, усиленная для эксплуатации на тяжелом бездорожье.  Подвеска - независимая, а привод — постоянный полный.  Немного цифр - дорожный просвет составляет здесь 291 мм.

Двигателей у автомобиля может быть несколько, как бензиновых, так и дизельных. Бензиновая гамма представлена 4-цилиндровым мотором P300 и 6-цилиндровым P400. Первый развивает 296 л.с. мощности, что обеспечивает машине разгон с места до 100 км/ч за 8,1 секунды, второй совмещен с установкой типа «мягкий гибрид», он развивает 396 л.с. мощности и 553 Нм крутящего момента. Дизельные «Дефендеры» оснащаются 4-цилиндровыми моторами D200 и D240. D200 выдает 197 л.с., D240 — 237 л.с., при этом крутящий момент у машин одинаковый — 419 Нм.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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