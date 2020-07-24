Land Rover готовит самый мощный «Дефендер»

Land Rover продолжает разработку модели Defender V8. Прототип заметили рядом с гоночной трассой «Нюрбургринг» в Германии

Прототип внешне практически идентичен обычному Land Rover Defender 110. Однако отличается большими тормозами, модифицированным выхлопом и наклейкой Prototype Vehicle на капоте.Как пишет Car Scoops, под капотом «Дефендера» прячется мотор V8 мощностью примерно 500 л.с. На фото попал Defender в пятидверном кузове. Неизвестно, получит ли мощный мотор трехдверная модель.

Серийная версия Land Rover Defender V8 может получить ряд конструктивных изменений, включая новые передние и задние бамперы, увеличенные колеса и другой капот, чтобы выделиться среди других модификаций. А в салоне появятся новые сиденья и особая отделка. Дебют Defender V8 ожидается в.2021 году.Ожидается, что Defender станет последним Land Rover с 5,0-литровым компрессорным мотором. Ранее сообщалось, что этот двигатель планируют снять с производства.