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25 окт 2019

Новый Land Rover Defender получит заряженную версию

Новый Land Rover Defender получит заряженную версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover планирует выпустить «заряженную» модификацию внедорожника Defender, которую оснастят 4,4-литровым наддувным V8 от BMW

Как сообщает издание Auto Express, Land Rover планирует выпустить «заряженную» модификацию внедорожника Defender нового поколения, которую могут оснастить двигателем BMW мощностью более 500 лошадиных сил. Такая версия внедорожника будет выпущена в рамках соглашения о сотрудничестве, которое обе компании заключили летом нынешнего года.

Разработку «горячей» SVR-версии Defender ведет подразделение Special Vehicle Operations (SVO), специалисты которого уже построили рабочий прототип на предприятии в Гейдоне. Что касается двигателя BMW, то речь идет о 4,4-литровом агрегате V8 с двумя турбинами, который, например, на кроссовере X5 M выдает 625 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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