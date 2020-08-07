Новый Land Rover готовится предстать перед Россией

В новой ипостаси автомобиль сменил стиль и обзавелся целой россыпью новых технологий, однако, своих преимуществ, как заявляет производитель, он не потерял

Для начала давайте вспомним классический «Дэф» - стиль кирпича: рубленые грани, обилие острых углов и минимум обтекаемых форм. Отфиксируйте это в своей памяти, так как подобного больше не будет. Да, новый Defender сохранил «прямой» силуэт, однако, дизайнеры Land Rover переосмыслили характерные элементы Defender, чтобы внедорожник полностью соответствовал потребностям современных водителей. Модель получила новый стремительный облик, дополненный фирменными окнами на крыше Alpine Light. В то же время традиционная распашная дверь багажного отделения и установленное снаружи запасное колесо остались, как дань традициям. В плане практичности у автомобиля остались короткие свесы, что обеспечивает ему преимущества в проходимости, но об этом чуть позже. Отметим, что новый Defender стал первым Land Rover, доступным с новым защитным покрытием для кузова Satin Protective Film, которое не только дополняет дизайн, но и способствует повышенной устойчивости лакокрасочного покрытия.

Теперь поговорим о внутренней начинке и технологиях, благо изменений здесь – целая россыпь. Во-первых, изменилось шасси. Теперь «Дэф» базируется на полностью алюминиевой платформе D7x. Подвеска теперь вариативна - спереди устанавливается «двухрычажка», а сзади может стоять либо пружинная «многорычажа» либо пневмоподвеска. Любопытно, что в последнем случае автомобиль будет оборудован системой Adaptive Dynamics. Говоря простым языком, это адаптивные амортизаторы, которые, как заявляет производитель, отслеживают движение корпуса до 500 раз в секунду и подстраиваются под дорожные условия.

Не менее интересная картина произошла с двигателями. Вообще здесь будет богатый выбор, так как в линейке будут доступны и бензиновые, и дизельные двигатели, включая гибриды (мягкие и подзаряжаемые). С момента запуска новый Defender будет доступен с двумя четырехцилиндровыми дизельными двигателями мощностью 200 л.с. и 240 л.с. с технологией двойного турбонаддува, обеспечивающей 430 Нм крутящего момента и оптимизирующей показатели динамики и экономичности. Версия D200 обеспечивает расход топлива на уровне 7,6 л/100 км и разгоняет автомобиль с места до 100 км/ч за 10,3 секунды, в то время как более мощный вариант D240 позволяет разогнать Defender с 0 до 100 км/ч за 9,1 секунды. Для любителей бензина есть шестицилиндровый гибрид, который разгоняет автомобиль до сотни за 6.1 секунды. Стоит отметить, что в линейке моторов есть еще и обычный четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом, но на российском рынке он представлен не будет.

Что же касается полного привода и проходимости, то в этой области новый Defender явно не намерен оплошать и опозорить седины своего прародителя. Для начала стоит вспомнить, что автомобиль сохранил короткие свесы, что обеспечивает внушительные углы въезда и съезда в 38 и 40 градусов. Кроме того, Defender получил новую систему Terrain Response. В оригинальном Defender водители могли вручную заблокировать центральный дифференциал с помощью селектора переключения передач. Новая система позволяет владельцам предотвратить проскальзывание колес с помощью опционально доступных профилей Centre Slip Limited и Centre and Rear Slip Limited. Кроме того, водителям на выбор представлены три настройки чувствительности к открытию дроссельной заслонки, переключения передачи, рулевого управления и антипробуксовочной системы, что позволяет максимально точно подстроить под себя автомобиль на бездорожье. Помимо этого, в качестве альтернативы новый Defender предлагает функционал режима Auto системы Terrain Response , который самостоятельно проанализирует тип поверхности и в зависимости от него настроит автомобиль.