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8 авг 2019

Появились подробности о новом Land Rover Defender

Появились подробности о новом Land Rover Defender

Внедорожник получит уникальные настройки полного привода и усиленные элементы подвески

«Старина Дэф» в понимании многих людей был  настоящим танком - железным и кондовым, где вопросы комфорта сознательно уводились на второй план. По всей видимости, в новой генерации автомобиля им уделят больше внимания. Как сообщает издание Autocar, новый «Дэф» получит переработанную подвеску: базовой станет вариант со стальными пружинами, а за доплату предложат пневмостойки. Отметим, что про внедорожный арсенал не забудут,  у нового Defender будут оригинальные настройки системы полного привода и антипробуксовочной Terrain Response, а также дифференциалы с электронной блокировкой в обеих осях.

Как и предшественник, новый Defender будет продаваться в версиях с длинной и короткой базой. Однако теперь цифры 90 и 110 — условные. Позднее появится модификация с индексом 130. В гамму двигателей внедорожника войдут три бензиновых и три дизельных агрегата, которые сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом». В качестве базового бензинового двигателя предложат двухлитровый мотор P300, а более мощной альтернативой станет двигатель P400 объёмом три литра. Также впервые на автомобиле появится подключаемый гибрид с «турбочетвёркой» 2.0. 

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