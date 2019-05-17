«Альтернативный» Defender перейдет на водород

Мы уже не раз писали о Projekt Grenadier- автомобиле, который должен стать идейным наследником классического Land Rover Defender. Недавно стало известно, что технологических новшеств автомобилю избежать не удастся, во всяком случае , в области силовых установок

Изначально предполагалось, что автомобиль получит бензиновые и дизельные двигатели BMW. Однако, как сообщает издание Autocar, в линейке двигателей появится необычный мотор. Речь идет о водородной силовой установке. К сожалению, никаких технических подробностей на данный момент нет. Неизвестно даже, есть ли у компании какие-либо готовые разработки. Сообщается лишь то, что компания Ineos, которая занимается производством данных автомобилей, получила грант правительства Великобритании в размере 249 тысяч фунтов стерлингов на создание водородного внедорожника.

Любопытно, что английские власти оказывают усиленную поддержку развитию транспорта, работающего на альтернативных источниках энергии. Содействию водородным проектам уделяется большое внимание. «Поддержка этих проектов является ключом к реализации правительственной стратегии «Дорога к нулю», которая направлена на то, чтобы поставить Великобританию в авангарде разработки и производства транспортных средств с нулевым уровнем выбросов», - заявили представители министерства транспорта.