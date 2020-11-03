«Компактный Дефендер» будет иметь передний привод

В марте сообщалось, что Jaguar Land Rover работает над укороченной и упрощенной версией платформы D7x, на которую опирается Land Rover Defender последнего поколения L663. Ее новую модификацию используют для некоего «компактного Дефендера» — недорогого и утилитарного внедорожника. Теперь по этой теме появились новые подробности

Как сообщает издание What Car, чтобы уменьшить себестоимость модели, Jaguar Land Rover установит под ее капот 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель. О его характеристиках пока официальной информации нет, но, вероятно, речь идет о моторе серии Ingenium мощностью 200 л.с., причем тягу он будет передавать лишь на передние колеса. Позже появится и гибридная полноприводная версия «компактного Дефендера», его силовая установка будет позаимствована у подзаряжаемого кроссовера Range Rover Evoque (1,5-литровый турбомотор спереди и электродвигатель сзади, совокупная мощность составляет 309 л.с.).

Для снижения себестоимости «компактный Дефендер» лишится некоторых опций, а в салоне можно ожидать появление более дешевых материалов отделки. Ранее издание Autocar сообщало, что новинка получит индекс 80 и будет построена на платформе Omega-Arc D10 разработки материнской компании Tata Motors (она владеет JLR с 2008 года). Omega-Arc D10 используется в недорогом внедорожнике Tata Harrier (выпускается с 2019-го) и, в свою очередь, является модифицированной версией старого шасси Land Rover D8, лежавшего в основе первого Range Rover Evoque и Discovery Sport.