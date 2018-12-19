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19 дек 2018

Land Rover Defender представят в следующем году

Land Rover Defender представят в следующем году

Английский концерн разместил очередную порцию тизеров по легендарному поколению. В этот раз автомобиль запечатлен заезжающим в какой-то трейлер. Характерно то, что фотографии сопровождаются надписью «Do not unwrap until 2019»

"Не разворачивать до 2019 года"- да, новый Defender станет подарком. Кстати, в 2019 году есть и хороший повод для презентации - марке Land Rover исполняется семьдесят лет, так что новый внедорожник отлично вписывается в это событие.

На данный момент известно, что новое поколение Defender будет во многом унифицировано с нынешним Discovery. Однако не стоит переживать за возможную потерю внедорожных характеристик, в компании заявляют, что они останутся на высоком уровне. Кроме того, в будущем модель трансформируется в целое семейство машин, куда войдут короткобазная и длиннобазная версии, а также пикап.

Что касается агрегатной составляющей, то автомобиль будет построен на новой платформе MLA (Modular Longitudinal Platform), которая предполагает, помимо традиционных двигателей, использование гибридных и полностью электрических силовых установок.  К слову, гибридные версии нового Defender должны увидеть свет, что же касается электрических, то в их отношении, на данный момент, информации нет.

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motor, Авторамблер

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