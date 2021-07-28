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28 июл 2021

Land Rover Defender превратили в раллийный болид

Land Rover Defender превратили в раллийный болид
Автор фото: фирма-производитель

Британский производитель гоночных внедорожников Bowler Motors представил раллийную версию Land Rover Defender, которая в следующем году выйдет на старт гонок

Изменения, которые произошли с новеньким Defender, можно назвать точечными. Внедорожнику увеличили дорожный просвет (на два с половиной сантиметра), модернизировали подрамники, а заодно укрепили и усилили днище с кузовом, путем установки стальных панелей. Трехлитровый дизельный двигатель остался без изменений – на машину лишь установили новую выхлопную систему.

Зато салон перекроили полностью – обшивка снята практически полностью. Установлен каркас безопасности, спортивные сиденья и съемный руль. Как и положено раллийному автомобилю – Defender обладает противопожарной системой.

При написании новости использовалась информация:
motor

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