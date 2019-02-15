Land Rover Defender в деталях

Появились первые изображения салона Land Rover Defender. От внедорожного аскетизма не осталось и следа. Теперь внутри автомобиль будет щеголять цифровой приборной панелью и проекционным дисплеем

На фотографиях можно рассмотреть электронный нефиксируемый селектор трансмиссии, поворотные переключатели для климат-контроля или, возможно, системы Terrain Response, регулятор громкости, а также небольшой дисплей информационно-развлекательной системы.

Технически, новый Defender во многом будет унифицирован с Land Rover Discovery и выйдет в двух версиях с разной колесной базой (под индексами 90 и 110). Инсайдеры говорят и о «растянутой» модификации с индексом 130. Кроме того, в линейке Defender может появиться пикап и версия с электрической силовой установкой. На данный момент, Land Rover активно тестирует прототипы нового Defender. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года — ее, вероятно, приурочат к 70-летнему юбилею британской марки.