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15 фев 2019

Land Rover Defender в деталях

Land Rover Defender в деталях
Автор фото: фирма-производитель

Появились первые изображения салона Land Rover Defender. От внедорожного аскетизма не осталось и следа. Теперь внутри автомобиль будет щеголять цифровой приборной панелью и проекционным дисплеем

На фотографиях можно рассмотреть электронный нефиксируемый селектор трансмиссии, поворотные переключатели для климат-контроля или, возможно, системы Terrain Response, регулятор громкости, а также небольшой дисплей информационно-развлекательной системы.

Технически, новый Defender во многом будет унифицирован с Land Rover Discovery и выйдет в двух версиях с разной колесной базой (под индексами 90 и 110). Инсайдеры говорят и о «растянутой» модификации с индексом 130. Кроме того, в линейке Defender может появиться пикап и версия с электрической силовой установкой.  На данный момент, Land Rover активно тестирует прототипы нового Defender. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года — ее, вероятно, приурочат к 70-летнему юбилею британской марки.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Авто@mail.ru

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