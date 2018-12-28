Land Rover раскрыл подробности о новом Defender

Легендарный внедорожник всегда славился своими ходовыми качествами и считался отменным "проходимцем". Однако новому поколению Defender суждено не только сохранить славу предков, но и максимально преумножить ее

Именно так считают представители марки и заявляют, что новый Defender будет самым проходимым внедорожником в истории марки. Словно подтверждая это заявление, в компании говорят о проведении успешных испытаний прототипов как на обычных асфальтовых трассах, так и в условиях тяжелого бездорожья.

Автомобили тестировались на высоте до четырех тысяч метров над уровнем моря. Кроме того, будущие "Дефендеры" закидывали в разные уголки света, начиная с севера Швеции и заканчивая Долиной Смерти в США. Отметим, что Land Rover обкатывает автомобили как с пятидверным (модель 110), так и с трехдверным кузовом ( модель 90). По неподтвержденной информации, помимо "обычных" типов кузова, будет представлена как удлиненная версия, так и пикап. Кстати, дебют "Дефендера" должен состояться уже в следующем году.