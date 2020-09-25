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25 сен 2020

Land Rover специально для России упростил дизель нового Defender

Land Rover специально для России упростил дизель нового Defender
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания в процессе сертификации внедорожника для российского рынка решила отказаться от технологии «мягкого гибрида» для 249-сильного дизельного мотора

Компания Land Rover в процессе российской сертификации внедорожника Defender нового поколения решила отказаться от технологии «мягкого гибрида» MHEV («mild hybrid») для «старшего» дизельного мотора мощностью 249 лошадиных сил. Таким образом, двигатель останется без системы с 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом. Стартер-генератор выступает в роли вспомогательного электромотора, который подключается при резком старте или при езде на малых скоростях, обеспечивая дополнительную тягу и снижая, тем самым, расход горючего. Не будет и системы рекуперативного торможения, при которой энергия возвращается в электрическую сеть, что также влияет на топливную экономию. Причины отказа от технологии MHEV не называются.

Любопытно, но при этом 400-сильный бензиновый мотор, работающий по такому же принципу «мягкого гибрида», останется в линейке двигателей нового Land Rover Defender для российского рынка.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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