Ошибочка вышла

На прошлой неделе поклонники марки Land Rover могли прийти в восторг от публикации фото салона нового Defender. Однако недавно стало известно, что приведенный снимок является чуть ли не фикцией, а интерьер автомобиля будет выглядеть абсолютно иным образом

Дело в том, что редакции зарубежного издания Jalopnik удалось связаться с PR-отделом американского офиса Land Rover, где журналистам сообщили, что появление фотографии не является частью спланированной PR-кампании. Сам снимок, который был опубликован, является устаревшим. Кроме того, он предназначался для внутреннего пользования. В компании не сообщили, когда именно был сделан снимок, но представители марки поспешили всех заверить, что салон уже выглядит иначе.

Напомним, что снимки интерьера нового Land Rover Defender были обнародованы на прошлой неделе. На фотографиях можно было рассмотреть электронный нефиксируемый селектор трансмиссии, поворотные переключатели для климат-контроля или, возможно, системы Terrain Response, регулятор громкости, а также небольшой дисплей информационно-развлекательной системы.