Автомобильный портал Motorpage
25 фев 2021

Представлен Land Rover Defender с мотором V8

Представлен Land Rover Defender с мотором V8
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожнику пересадили сердце от Range Rover Sport. Нет, это не тюнинг, а вполне себе серийная модификация

Итак, под капотом нового Defender прописался компрессорный двигатель, который ставится на многие модели концерна Jaguar Land Rover. Так, например, данный движок устанавливается на Range Rover Sport и Jaguar F-Pace. Его характеристики следующие: мощность – 525 лошадиных сил, крутящий момент – 625 Ньютон-метров.  Сообщается, что «Дэф» с  таким мотором способен разогнаться до сотни за пять секунд с небольшим. Причем разница между разгоном короткобазной и длиннобазной версий невелика – пара десятых секунды.

Важно заметить, что помимо двигателя Defender перенастроили коробку (8-ступенчатый автомат) и перетряхнули подвеску, установив новые пружины и амортизаторы с электронным управлением. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Land Rover Defender 90 (2021)

«Компактный Дефендер» будет иметь передний привод

03 ноября 2020
Land Rover Defender 90 (2021)

Land Rover специально для России упростил дизель нового Defender

25 сентября 2020
Land Rover Defender 90 2020

В Land Rover начали российские испытания Defender

03 апреля 2020
Land Rover Defender SVX 2008

Грядущий Land Rover Defender может стать пикапом

12 августа 2019
Land Rover Defender 2020

Провал: Land Rover Defender раскрыл себя сам

25 июня 2019
Land Rover Defender 2020

«Альтернативный» Defender перейдет на водород

17 мая 2019

 Новости Land Rover Defender 90

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Grandland X - opel grandland x 2018 «а мне всегда чего-то не хватает…» Тест драйв
23 февраля 2021

Opel Grandland X
"«А мне всегда чего-то не хватает…»"
Hyundai Palisade - hyundai palisade 2020 роскошная обыкновенность
Тест драйв
18 февраля 2021

Hyundai Palisade
"Роскошная обыкновенность"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"
УАЗ 39099 - уаз 39099 «экспедиция» (2018) понимание свободы
Тест драйв
11 февраля 2021

УАЗ 39099
"Понимание свободы"

Написано новостей:

2 7 7 5 2