Представлен Land Rover Defender с мотором V8

Внедорожнику пересадили сердце от Range Rover Sport. Нет, это не тюнинг, а вполне себе серийная модификация

Итак, под капотом нового Defender прописался компрессорный двигатель, который ставится на многие модели концерна Jaguar Land Rover. Так, например, данный движок устанавливается на Range Rover Sport и Jaguar F-Pace. Его характеристики следующие: мощность – 525 лошадиных сил, крутящий момент – 625 Ньютон-метров. Сообщается, что «Дэф» с таким мотором способен разогнаться до сотни за пять секунд с небольшим. Причем разница между разгоном короткобазной и длиннобазной версий невелика – пара десятых секунды.

Важно заметить, что помимо двигателя Defender перенастроили коробку (8-ступенчатый автомат) и перетряхнули подвеску, установив новые пружины и амортизаторы с электронным управлением.