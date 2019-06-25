Провал: Land Rover Defender раскрыл себя сам

Внешность до сих пор закамуфлированного Defender раскрыта благодаря детальному изображению на его же панели приборов

Судя по фотографии, Defender будет иметь гораздо более современный дизайн, чем модель предыдущего поколения. Передняя часть нового Land Rover уже отошла от рубленых форм. Также заметно, что автомобиль получит круглые фары. Видны декоративные черные накладки на колесных арках и стойках. Также можно заметить небольшое боковое окно, встроенное в крышу — это решение очень похоже на уже не раз применявшееся в автомобилях компании раньше.

Напомним, что новый Defender построен на модифицированной платформе MLA, которая применялась при создании Range Rover Sport и Land Rover Discovery. Предположительно, гамма двигателей будет состоять из 2-литровых четырехцилиндровых бензиновых и дизельных агрегатов, которые будут работать в паре с механической или автоматической коробкой передач. Вероятно, позже внедорожник получит и гибридную силовую установку на базе бензинового мотора.