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3 апр 2020

В Land Rover начали российские испытания Defender

В Land Rover начали российские испытания Defender
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover объявила о старте испытаний внедорожника Defender нового поколения в России. Продажи стартуют осенью нынешнего года

Во время глобальных тестов автомобили Land Rover Defender нового поколения прошли несколько миллионов километров в разных местах земного шара. Внедорожники побывали в африканской Кении, ездили по Скалистым горам в Колорадо на высоте более 3 тыс. м над уровнем моря, тестировались в пустыне ОАЭ, а также испытывались за полярным кругом. Температуры варьировались от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Новый Land Rover Defender был представлен в сентябре прошлого года на Франкфуртском автосалоне. Преемник знаменитой модели, продержавшейся на конвейере около 70 лет, лишился рамной конструкции и механической коробки передач. Автомобиль получил несущий кузов на основе алюминиевого монокока, а также полностью независимую подвеску и постоянный полный привод. Дорожный просвет составил 291 миллиметр. Внедорожник появится в продаже в четырех модификациях: бензиновой, гибридной и двух дизельных.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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