Сегодня стало известно, что компания Jaguar Land Rover представила абсолютно новый автомобиль Range Rover Velar. Премьера состоялась до Женевского автосалона, в лондонском Музее дизайна. К слову, бывать в музеях внедорожникам марки не в первой, в начале 70-х автомобиль Range Rover выставлялся в Лувре как «выдающийся образец промышленного дизайна»

Range Rover Velar получил легкий кузов (на 81% состоящий из алюминия) с колесной базой 2 874 мм, что позволяет говорить о нем, как о среднеразмерном кроссовере, занявшем в модельной гамме нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Вне зависимости от комплектации, каждый автомобиль получит адаптивную подвеску Adaptive Dynamic, а в стандартное оснащение версии с 6-цилиндровым мотором войдет еще и пневмоподвеска.

Всего же на сегодняшний день покупателям доступно пять двигателей. Два бензиновых: «турбочетверка» мощностью 250 лошадиных сил и 380-сильный компрессорный V6 объемом три литра и три дизельных: 2-литровые «четверки» мощностью 180 и 240 л.с. и V-образная «шестерка» с объемом 3 литра. В течение нынешнего года должен появиться и шестой мотор, 300-сильный бензиновый. Трансмиссия - традиционный для Range Rover полный привод с массой электронных помощников и 8-ступенчатый автомат ZF.

В поддержку нового Range Rover Velar британцы даже сняли короткометражное кино, рассказывающее об истории появления на свет новинки и отражающее философию модели.