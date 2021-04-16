Новый Range Rover заметили на Нюрбургринге

Прототипы пятого поколения популярного внедорожника проходят испытания на знаменитом гоночном треке

Да, запечатленные машины далеки от серийного исполнения - плотный камуфляж, временная оптика. По всей вероятности, производитель находится в стадии тестирования агрегатной составляющей. Зарубежные СМИ заявляют, что автомобили передвигались на очень высокой скорости.

К слову об агрегатах, уже известно, что новый Range Rover построят на платформе MLA. На ней же будет базироваться и новый Jaguar XJ, работы над которым пока приостановлены. Что касается двигателей, то со сменой поколения новинка лишится некоторых моторов. Так в прошлое уйдёт 500-сильный агрегат 5.5, который занимал флагманское положение в модельной линейке. Его заменят четырехлитровым мотором с наддувом от BMW, который например ставится на заряженные версии седанов от Alpina. Так, например, на модели B7 он развивает свыше 600 лошадиных сил.