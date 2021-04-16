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16 апр 2021

Новый Range Rover заметили на Нюрбургринге

Новый Range Rover заметили на Нюрбургринге

Прототипы пятого поколения популярного внедорожника проходят испытания на знаменитом гоночном треке

Да, запечатленные машины далеки от серийного исполнения - плотный камуфляж, временная оптика. По всей вероятности, производитель находится в стадии тестирования агрегатной составляющей. Зарубежные СМИ заявляют, что автомобили передвигались на очень высокой скорости.

К слову об агрегатах, уже известно, что новый Range Rover построят на платформе MLA. На ней же будет базироваться и новый Jaguar XJ, работы над которым пока приостановлены. Что касается двигателей, то со сменой поколения новинка лишится некоторых моторов. Так в прошлое уйдёт 500-сильный агрегат 5.5, который занимал флагманское положение в модельной линейке. Его заменят четырехлитровым мотором с наддувом от BMW, который например ставится на заряженные версии седанов от Alpina. Так, например, на модели B7 он развивает свыше 600 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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