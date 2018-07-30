Флагманский внедорожник Range Rover пережил глобальное обновление весной этого года, получив, например, гибридную версию. Но в России она не появится. В компании рассказали, что ждет версию для нашего рынка

Первые машины появятся у дилеров в августе этого года. Внешне Range Rover не изменился, но у него появились новые опции и изменилось оборудование. Так внедорожник получил адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, позволяющей Range Rover самостоятельно возобновлять движение после полной остановки в пробке. Правда, между остановкой и тем, когда впереди стоящий автомобиль тронется должно пройти не более трех секунд.

Также флагманская модель получила систему удержания в полосе с помощью ассистента рулевого управления, который учитывает дорожную разметку или, если ее нет, положение впереди идущего автомобиля. В случае торможения или смены полосы система деактивируется.

Система экстренного торможения при движении на высоких скоростях доступна для каждой из версий адаптивного круиз-контроля. Она снижает риск столкновения, активизируя тормозную систему при обнаружении препятствия по ходу движения.

Единственное техническое изменение, которое появится на нашем рынке, касается турбодизельной версии SDV8. Отныне 4,4-литровый двигатель V8 агрегатируется модернизированной 8-ступенчатой коробкой передач.

