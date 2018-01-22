Range Rover постепенно расширяет линейку внедорожников и кроссоверов. Воодушевленные успехом Range Rover Velar британцы решились сделать и спортивный вариант флагманского Range Rover.

В отличие от своих конкурентов по премиум-сегменту, имеющих в гамме купе-кроссоверы, в Range Rover (впрочем как и в случае с Velar) пошли немного иным путем. Так спортивная версия флагманского Range Rover скорее отправляет нас к самому первому поколению прославленного внедорожника. Ибо будет трехдверной.

Слухи о том, что такая модель может появиться в гамме Range Rover впервые появились в прошлом году. Сейчас же британцы вывели прототип машины на дорожные испытания. Несмотря на плотную маскировку заметно что у кроссовера более длинные двери: широкие дверные проемы нужны для облегчения доступа на сиденья второго ряда. Кроме того у прототипа задние двери фальшивые, так что машина будет однозначно трехдверной.

«Доля трехдверного Evoque на рынке очень мала, но по мере того как мы растем, мы можем позволить себе делать более эксклюзивные автомобили», — заявил в интервью британскому Auto Express шеф-дизайнер компании Джерри Макговерн.

Подготовкой к производству новой версии Range Rover занимается отделение SVO, так что машина должна получить мощный двигатель и роскошное оснащение. Возможно, Range Rover привезет предсерийный вариант машины на автосалон в Жевеву, который состоится в марте этого года.

