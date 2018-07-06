В компании Jaguar Land Rover решили сделать флагманский кроссовер Range Rover еще более роскошным. Следующее поколение, по мнению британцев, должно бороться с Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.

Range Rover следующего поколения построят на новой алюминиевой платформе Modular Longitudinal Architecture (MLA), на которую постепенно переведут модельные ряды Jaguar и Land Rover. За счет MLA Range Rover должен стать заметно легче. При этом внедорожник сохранит габариты нынешнего поколения.

Среди новых «фишек»: система Touch Pro Duo с двумя 10-дюймовыми экранами. Один из них будет отвечать за отображение информации с мультимедийной системы, а второй за управление климат-контролем и другими настройками. Такое же решение применяют компании Audi и Porsche.

Также на Range Rover появится система искусственного интеллекта Smart Settings, которая способна предугадывать желания водителя и пассажиров, а также, например, настраивать климат-контроль в зависимости от погоды за окном.

Также на новом Range Rover нового поколения появится полноценный автопилот, позволяющий полностью передать управление автомобилем электронике.

Технических подробностей о следующем поколении внедорожника пока нет. По неофициальной информации он получит V6 с турбонаддувом, гибридную силовую установку и версию исключительно с электромоторами.