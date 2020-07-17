Range Rover заменит дизель V8 мощной «шестёркой»

Компания Land Rover представила рядный шестицилиндровый турбодизель Ingenium объёмом 3,0 литра, предназначенный для внедорожников Range Rover и Range Rover Sport. Новейший агрегат пришёл на смену трёхлитровому дизелю V6 и 4,4-литровому V8 ещё фордовской эпохи

У рядного мотора алюминиевый блок, система впрыска топлива под давлением 2500 бар, форсунки, способные подавать за один такт до пяти порций топливно-воздушной смеси, и два последовательно действующих турбонагнетателя с изменяемой геометрией. Предусмотрена и 48-вольтовая гибридная надстройка, которая помогает в начале движения и на ускорениях.

Турбодизельный двигатель соответствует новейшим экологическим нормативам Euro 6D Final и представлен в трёх версиях форсировки. Начальный вариант развивает 249 л.с. и 600 Нм — такие модификации несут индекс D250. Исполнение D300 — это 300 л.с. и 650 Нм, а D350 — уже 350 л.с. и 700 Нм.

Мотор экономичнее обоих предшественников и обеспечивает лучшую динамику. Так, Range Rover D300 разгоняется до 100 км/ч за 7,4 секунды и в среднем потребляет 8,6 л/100 км. Для сравнения: внедорожник с агрегатом V6 объёмом 3,0 л был на 0,5 секунды медленнее и на 0,4 л прожорливее. Модификация D350 ускоряется до 100 км/ч за 7,1 секунды и в смешанном цикле потребляет 9,2 л/100 км. Прежний восьмицилиндровый агрегат (339 л.с. и 740 Нм) тяжелее на 80 кг. С ним автомобиль укладывается в 7,3 секунды до 100 км/ч и в среднем тратит 10,6 л на 100 км.