Трёхдверному Range Rover SV Coupe быть

Если руководство марки отказалось от планов по производству новой модели, это совсем не означает того, что на ней поставлен крест. Многие тюнинг-ателье с радостью берутся за выполнение заказов, от которых автопроизводитель отказался

Британское кузовное ателье Niels van Roij Design анонсировало трёхдверную версию внедорожника Range Rover под названием Adventum Coupe. Этот проект появился после того, как сама компания Land Rover отказалась от выпуска 999 экземпляров аналогичной модели – Range Rover SV Coupe.

Всего построят 100 экземпляров Adventum Coupe. Сборка каждого автомобиля займёт не менее шести месяцев и начнётся только после внесения клиентами депозита. Что касается переделки, то кузов стандартного автомобиля будет серьезно «перекроен» – центральная стойка сместится ближе к задней оси, двери увеличатся в размерах, а решётка радиатора будет выполнена в стиле автомобилей Mercedes-AMG. Клиентам будет доступна и некоторая система персонализации, это касается отделки салона, которую заказчики смогут выбрать из бесконечных вариантов кожи, натурального дерева, твида или любых других экзотических материалов.