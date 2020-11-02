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2 ноя 2020

В Россию привезли юбилейную версию внедорожника Range Rover

В Россию привезли юбилейную версию внедорожника Range Rover
Автор фото: фирма-производитель

Land Rover объявил о начале продаж внедорожника Range Rover Fifty, который выпустят ограниченным тиражом

Компания Land Rover объявила о старте продаж специальной версии внедорожника Range Rover под названием Fifty, которая посвящена 50-летнему юбилею этой модели. Range Rover Fifty построен на базе наиболее роскошной комплектации Autobiography. Такой внедорожник отличается от стандартного автомобиля особыми элементами экстерьера и интерьера, среди которых 22-дюймовые колесные диски и эмблема «Fifty» со шрифтом, разработанным главным дизайнером британской марки Джерри МакГоверном.

Что касается салона, то на подголовниках, центральной консоли, приборной панели и на порогах появились уникальные таблички «1 из 1970», которые символизируют год появления оригинальной модели и тираж специальной серии. В России Range Rover Fifty доступен для заказа с 5,0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 525 л.с., а также с 4,4-литровым дизельным агрегатом, выдающим 339 лошадиных сил. Всего на отечественном рынке будет реализовано 64 подобных автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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