В старый Range Rover вдохнули жизнь

Ателье Chieftain, которое славится «улучшайзингом» классических автомобилей представило свой новый проект – гоночный Range Rover

Мастера взяли в разработку старенький трехдверный Range Rover семидесятых годов и первым делом выкинули из него буквально все, оставив только кузов. Для проекта была разработана собственная независимая подвеска. Тормозную систему взяли от AP Racing, а штатный мотор заменили на могучее сердце от «Корвета».

Обычным свапом дело не обошлось, шестилитровый движок доработали, установив турбину. Это решение позволило «снять» с него более шести сотен лошадиных сил. Хотите узнать характеристики? Не получится, пока компания держит их в секрете, однако, если посмотреть на прошлый проект, где был модернизирован такой же «Рейндж» (только пятидверный), можно выяснить, что до сотни автомобиль разгонялся за пять секунд. Однако, там был двигатель без наддува, а значит новый болид должен быть еще быстрее.