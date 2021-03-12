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12 мар 2021

В старый Range Rover вдохнули жизнь

В старый Range Rover вдохнули жизнь
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Chieftain, которое славится «улучшайзингом» классических автомобилей представило свой новый проект – гоночный Range Rover

Мастера взяли в разработку старенький трехдверный Range Rover семидесятых годов и первым делом выкинули из него  буквально все, оставив только кузов.  Для проекта была разработана собственная независимая подвеска. Тормозную систему взяли от AP Racing, а штатный мотор заменили на могучее сердце от «Корвета».

Обычным свапом дело не обошлось,  шестилитровый движок доработали, установив турбину. Это решение позволило «снять» с него более шести сотен лошадиных сил.  Хотите узнать характеристики? Не получится, пока компания держит их в секрете, однако, если посмотреть на прошлый проект, где был модернизирован такой же «Рейндж» (только пятидверный),  можно выяснить, что до сотни автомобиль разгонялся за пять секунд. Однако, там был двигатель без наддува, а значит новый болид должен быть еще быстрее.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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