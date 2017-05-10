Компания Jaguar Land Rover решила отметить шестой «день рождения» кроссовера Evoque выпуском спецверсии, которая получила название Landmark Edition

Фирменным цветом нового варианта стал голубой Moraine Blue. В контраст с цветом кузова в темно-серый Carpathian Grey окрашена крыша и спойлер над багажной дверью, а радиаторная решетка и воздухозаборники в переднем бампере и крыльях окрашены в глубокий черный Graphite Atlas. А 19-дюймовые легосплавные колеса окрашены в глянцевый темно-серый цвет.

Салон отделан в темных тонах. Сиденья обшиты черной кожей с контрастной прострочкой цвета Lunar Light. Передняя панель и центральная консоль также выполнены в черном цвете. Серебристыми здесь оставлены лишь боковые части центрального тоннеля.

В комплектацию Land Rover Evoque Landmark Edition входит информационно-развлекательная система с 10-дюймовым экраном и доступом в интернет.

Range Rover Evoque Landmark Edition обойдется у себя на родине в 39 тысяч фунтов стерлингов. Компания опубликовала фотографии с левым расположением органов управления, так что, вероятнее всего, спецверсия появится и у дилеров в других странах.