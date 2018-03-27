Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2018

Range Rover Sport SVR получит экстремальную версию

Range Rover Sport SVR получит экстремальную версию
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Ranger Rover SVR это один из самых быстрых и экстремальных кроссоверов в мире, показывающий время прохождения Северной петли Нюрбургринга на уровне спорткаров. Но отделению Special Vehicle Operations (SVO) компании Jaguar Land Rover этого, кажется мало.

Инженерам SVO делать спортивные модели явно нравится больше, чем роскошные. Поэтому в недрах отделения созрел план создать самую экстремальную версию Range Rover Sport SVR.

Так как форсировать двигатель уже, кажется, дальше некуда инженеры хотят сделать пуристкую спортивную версию. Из салона выкинут все ненужное, включая сиденья второго ряда и установят каркас безопасности.

Стандартные тормоза уступят место карбон-керамическим, специально разработанным для этой версии. Только это позволит сэкономить 24 килограмма веса. Полностью будет перенастроено шасси, которое получит всего два режима настройки: «гражданский» и трековый.

Динамические показатели такой версии пока неизвестны, хотя специалисты SVO уже тестируют первые прототипы новой версии. Стандартный Range Rover SVR разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды, что для машины весом 2,3 тонны весьма неплохой показатель. Максимальная скорость кроссовера составляет 280 км/ч.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Range Rover Sport

Названы российские цены на обновленный Range Rover Sport

05 октября 2017
Range Rover Sport SVR

Рассекречен обновленный Range Rover Sport SVR

04 октября 2017

Land Rover подготовил новую версию Range Rover Sport для российского рынка

07 февраля 2017

Land Rover представил обновленную версию Range Rover Sport

17 августа 2016

Обновленный Range Rover Sport встанет на конвейер в 2017 году

24 мая 2016
Land Rover Range Rover Sport

Стартовали продажи нового Range Rover Sport в России

02 февраля 2015

 Новости Land Rover Range Rover Sport

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Datsun on-Do - datsun on-do выбираешь умом, а прикипаешь сердцем Тест драйв
27 марта 2018

Datsun on-Do
"Datsun on-DO выбираешь умом, а прикипаешь сердцем"
Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano
Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 чего душа желает
Тест драйв
23 марта 2018

KIA Rio
"Чего душа желает"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 2 0