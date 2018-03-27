Кроссовер Ranger Rover SVR это один из самых быстрых и экстремальных кроссоверов в мире, показывающий время прохождения Северной петли Нюрбургринга на уровне спорткаров. Но отделению Special Vehicle Operations (SVO) компании Jaguar Land Rover этого, кажется мало.

Инженерам SVO делать спортивные модели явно нравится больше, чем роскошные. Поэтому в недрах отделения созрел план создать самую экстремальную версию Range Rover Sport SVR.

Так как форсировать двигатель уже, кажется, дальше некуда инженеры хотят сделать пуристкую спортивную версию. Из салона выкинут все ненужное, включая сиденья второго ряда и установят каркас безопасности.

Стандартные тормоза уступят место карбон-керамическим, специально разработанным для этой версии. Только это позволит сэкономить 24 килограмма веса. Полностью будет перенастроено шасси, которое получит всего два режима настройки: «гражданский» и трековый.

Динамические показатели такой версии пока неизвестны, хотя специалисты SVO уже тестируют первые прототипы новой версии. Стандартный Range Rover SVR разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды, что для машины весом 2,3 тонны весьма неплохой показатель. Максимальная скорость кроссовера составляет 280 км/ч.

